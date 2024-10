Questa bambina che riceve un lecca lecca in strada non si trova a Gaza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024 è stato condiviso su Facebook un video di una bambina che, in una strada dove si intravedono macerie e detriti, riceve un lecca lecca dalla persona che ha registrato il filmato. La scena sarebbe avvenuta in un contesto di guerra, più precisamente a «Gaza», secondo l’autore del post. Il contenuto è fuorviante e diffonde una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra una scena da Gaza, dove, come riportato dall’Unicef, «la guerra sta avendo un impatto catastrofico sui bambini». Il video diffuso sui social infatti è stato registrato dal fotografo turco Özcan Özer, che lo ha condiviso sui propri social il 3 ottobre 2024 con gli hashtag «#turkey» e «#diyarbak», una città del sudest della Turchia. Contattato da Facta, Özer ha confermato che quella nel filmato è una bambina che ha incontrato per le strade di Diyarbak?r. Facta.news - Questa bambina che riceve un lecca lecca in strada non si trova a Gaza Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024 è stato condiviso su Facebook un video di unache, in unadove si intravedono macerie e detriti,undalla persona che ha registrato il filmato. La scena sarebbe avvenuta in un contesto di guerra, più precisamente a «», secondo l’autore del post. Il contenuto è fuorviante e diffonde una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non mostra una scena da, dove, come riportato dall’Unicef, «la guerra sta avendo un impatto catastrofico sui bambini». Il video diffuso sui social infatti è stato registrato dal fotografo turco Özcan Özer, che lo ha condiviso sui propri social il 3 ottobre 2024 con gli hashtag «#turkey» e «#diyarbak», una città del sudest della Turchia. Contattato da Facta, Özer ha confermato che quella nel filmato è unache ha incontrato per le strade di Diyarbak?r.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiama il figlio “Lecco” in onore della città lombarda: “Per me è il posto più bello del mondo” - A Geraldton, in Australia, una coppia ha deciso di chiamare il figlio “Lecco” in onore della città lombarda. Marlee Sice, la madre, aveva trascorso un anno in città durante l’adolescenza, impegnata in ... (fanpage.it)

Agricoltura e didattica le imprese lariane in rosa ancora in prima linea - Dalle fattorie didattiche ai corsi nelle scuole, dalle visite in campo alle esperienze con la pigiatura delle uve, passando per il ... (resegoneonline.it)

Chiama il figlio “Lecco” in onore della città in cui ha vissuto per un anno - La scelta di mamma Marlee Sice, australiana che nel 2014 arrivò a Lecco con un programma di scambio promosso dal Rotary International ... (lecconotizie.com)