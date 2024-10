Muore per strada all’uscita del McDonald’s, i clienti continuano a mangiare come se nulla fosse (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'anziana è morta in strada per un malore dopo aver fatto colazione al McDonald's di via Annibaliano a Roma. Il corpo è stato portato all'obitorio dopo alcune ore, nell'indifferenza dei passanti e dei clienti del fast food. Fanpage.it - Muore per strada all’uscita del McDonald’s, i clienti continuano a mangiare come se nulla fosse Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'anziana è morta inper un malore dopo aver fatto colazione al McDonald's di via Annibaliano a Roma. Il corpo è stato portato all'obitorio dopo alcune ore, nell'indifferenza dei passanti e deidel fast food.

