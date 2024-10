MigrantiAnm | giudici applicano le norme

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 17.3 "Sonochelevolute dal nostro ordinamento e dall' ordinamento europeo di cui siamo parte integrante. E l'ordinamento sovranazionale prevale". Così il presidente dell' Associazione nazionale Magistrati Santalucia sulla decisione del Tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. Il giudice italiano ha tenuto conto che "l'ordinamento sovranazionale considera Egitto e Bangladesh Paesi non sicuri", spiega Santalucia.