Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito L'articolo Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgiaha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere ilsubito L'articoloin: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ Italia non molla l’Unifil : "Deve restare per la pace". E Meloni vola in Libano - Qui la presidente del Consiglio incontrerà il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento Nabih Berri. Ma, sempre a giudizio del ministro, "andare via ora minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa dell’Onu: o c’è Unifil o c’è la guerra", invece i caschi blu devono restare, con nuove regole d’ingaggio, per "esercitare una reale deterrenza". (Quotidiano.net)

Meloni in Libano : una visita coraggiosa che deve produrre decisioni concrete - Meloni in Libano: una visita coraggiosa che non deve restare un caso isolato. Gli scenari della premier nel Paese dei Cedri. The post Meloni in Libano: una visita coraggiosa che deve produrre decisioni concrete appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - Meloni ribadirà la volontà italiana di contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e chiederà l’impegno di tutte le forze libanesi a garantire in ogni momento la sicurezza del personale di Unifil. La stessa richiesta avanzata al primo ministro israeliano Netanyahu domenica scorsa. 000 persone cercare rifugio in Siria. (Ildenaro.it)