Harry e Meghan Markle avrebbero comprato casa in Europa: dove si trova l'abitazione della coppia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Harry e Meghan Markle avrebbe acquistato una casa in Europa: i duchi di Sussex la definirebbero come una casa in vacanze, in realtà molti la considerano come un tentativo di riavvicinarsi al Regno Unito.

Harry e Meghan comprano casa in Portogallo dopo la richiesta di Re Carlo - Seppur sposata con Harry dal 2018, Meghan non è mai diventata cittadina britannica. Come ha spiegato il giornalista Richard Eden al Daily Mail, l’anno scorso i Sussex hanno trascorso una “vacanza romantica di tre notti” nella località di Melides, sulla costa di Comporta, che li ha spinti a considerare questo complesso residenziale come investimento. (Dilei.it)

Sfrattati da Carlo e senza residenza Gb - Harry e Meghan comprano casa in Europa : ecco perché - Secondo quanto appreso dal Daily Mail, i duchi di Sussex avrebbero quindi acquistato una casa in Portogallo, che potrebbe permettere loro […]. (Adnkronos) – 'Sfrattati' da re Carlo dal loro cottage di Windsor, Harry e Meghan, che dal 2020 vivono in pianta stabile in California, non avevano più casa nel Regno Unito e nemmeno in Europa. (Periodicodaily.com)

Meghan Markle e il principe Harry tornano in Europa : ecco dove hanno comprato casa - . La nuova casa in Portogallo potrebbe, da questo punto di vista, rappresentare una svolta. E l’abitazione in Portogallo potrebbe essere il primo passo per un progressivo riavvicinamento alla royal family. D’altronde è da un paio d’anni che la coppia, in Europa, non ha un alloggio di riferimento. Nel settembre dell’anno scorso il principe Harry e Meghan Markle, dopo aver partecipato agli ... (Amica.it)