Bava di lumaca e soia nera I segreti di skin care delle donne coreane

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Formule efficaci a prezzi bassi, ma soprattutto protocolli diinnovativi, con la doppia detersione al primo posto. La K-Beauty (prodotti di cura e trattamento per viso e corpo, creati in Corea del Sud) è sempre più popolare anche in Italia. Le routine didella K-Beauty all’inizio erano considerate molto lunghe, ma sono state semplificate. Nella routine coreana esistono tre passaggi imprescindibili. Il primo e fondamentale, è la doppia detersione, che consiste nell’utilizzare un prodotto a base di olio, seguito da uno a base di acqua per una maggiore efficacia nella pulizia del viso. Poi come secondo obiettivo, la routine dicerca di mantenere un elevato livello di idratazione della pelle per prevenire ulteriori danni. Infine si utilizza quotidianamente una protezione solare di ottima qualità .