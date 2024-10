Va alle poste di Palermo e poi sparisce nel nulla: la storia del pensionato ritrovato a Como (Di giovedì 17 ottobre 2024) La storia di un uomo di 71 anni che si è recato alle poste di Palermo, dove ha prelevato, per poi sparire nel nulla: è stato ritrovato, in stato confusionale, a Como. Fanpage.it - Va alle poste di Palermo e poi sparisce nel nulla: la storia del pensionato ritrovato a Como Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladi un uomo di 71 anni che si è recatodi, dove ha prelevato, per poi sparire nel: è stato, in stato confusionale, a

