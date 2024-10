Sciopero Flc Cgil 31 ottobre Fracassi | La scuola ha un problema enorme occorre stabilizzare il precariato e adeguare gli stipendi

Sciopero Flc Cgil 31 ottobre, Fracassi: ‚ÄúLa scuola ha un problema enorme, occorre stabilizzare il precariato e adeguare gli stipendi‚ÄĚ (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Gianna Fracassi, segretaria della Flc Cgil, ha annunciato uno Sciopero nel settore scolastico e universitario per il 31 ottobre. In un'intervista a Il Manifesto, Fracassi ha delineato le motivazioni della protesta e le richieste del sindacato. L'articolo Sciopero Flc Cgil 31 ottobre, Fracassi: ‚ÄúLa scuola ha un problema enorme, occorre stabilizzare il precariato e adeguare gli stipendi‚ÄĚ . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Gianna, segretaria della Flc, ha annunciato unonel settore scolastico e universitario per il 31. In un'intervista a Il Manifesto,ha delineato le motivazioni della protesta e le richieste del sindacato. L'articoloFlc31: ‚ÄúLaha unilgli‚ÄĚ .

Fracassi (Flc Cgil) : ‚ÄúSiamo in stato di agitazione - non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie‚ÄĚ [VIDEO] - Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie‚ÄĚ [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil in un'intervista su Orizzonte Scuola TV. (Orizzontescuola.it)

