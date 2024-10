Pruzzo ci crede: «Roma, la gara con l’Inter nel momento giusto» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pruzzo crede nella sua Roma, che domenica sera sfiderà l’Inter allo Stadio Olimpico. Un test molto importante per entrambe le squadre. ESORTAZIONE – A parlare in favore e in sostegno della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri, l’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo. Su Radio Radio Mattino Sport e News, crede nel poter fare risultato domenica sera all’Olimpico: «Si può battere l’Inter, si possono fare dieci punti in quattro partite. Danno l’idea che l’allenatore sia sempre in bilico, ogni domenica e ogni allenamento. Per fortuna c’è il campo. Ora ci sono due partite da non sottovalutare e che ti potrebbero dare una svolta. La partita contro l’Inter arriva nel momento giusto, perché hai recuperato dei giocatori, ha un po’ più di fiducia, è passata un’altra settimana. Quindi, vediamo». Inter-news.it - Pruzzo ci crede: «Roma, la gara con l’Inter nel momento giusto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)nella sua, che domenica sera sfideràallo Stadio Olimpico. Un test molto importante per entrambe le squadre. ESORTAZIONE – A parlare in favore e in sostegno della, prossima avversaria dei nerazzurri, l’ex attaccante giallorosso Roberto. Su Radio Radio Mattino Sport e News,nel poter fare risultato domenica sera all’Olimpico: «Si può battere, si possono fare dieci punti in quattro partite. Danno l’idea che l’allenatore sia sempre in bilico, ogni domenica e ogni allenamento. Per fortuna c’è il campo. Ora ci sono due partite da non sottovalutare e che ti potrebbero dare una svolta. La partita controarriva nel, perché hai recuperato dei giocatori, ha un po’ più di fiducia, è passata un’altra settimana. Quindi, vediamo».

