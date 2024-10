Butac.it - Meghan Trainor e il clickbait di Icone

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è una pagina Facebook catalogata come agenzia di stampa/media, ma in realtà non ci risulta che sia collegata ad alcun sito web o altra piattaforma, si tratta semplicemente di una di quelle pagine che sembrano avere un solo scopo: realizzare post che possano raggiungere viralità. Poco conta se quanto narrano sia vero o falso, l’importante è che diventino virali. Ieri un lettore ci segnalava un loro video, che abbiamo provveduto a scaricare, questo: Nel video si vede la cantanteche si esibisce, e in evidenzascrive: Un solo fan era presente al concerto di– Mentredava il meglio di sé sul palcosuoi marito Daryl Sabara si divertiva come un matto.