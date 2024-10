Oasport.it - F1, GP USA 2024: orari prove libere e Qualifiche Sprint, tv, streaming, programma TV8 e Sky

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo tre settimane di sosta torna il Mondiale di Formula 1. Il Circus si prepara per il trittico nel Continente americano che condurrà verso il finale della stagione: si comincia con il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, quindi Gran Premio del Messico e Gran Premio di San Paolo. Si incomincerà domani sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) con un appuntamento che ci darà risposte riguardo alla lotta al titolo. Max Verstappen rimane in testa, ma non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. Un weekend che vedrà il ritorno dellaRace: già domani ci sarà la qualifica per la, poi laRace sabato e leper la gara lunga sempre sabato.