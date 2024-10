Ilrestodelcarlino.it - "Topi e sporcizia a scuola. Ma il Comune minimizza"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "e piatti sporchi a, comunicazioni in ritardo sui valori dell’acqua. La giunta Cardinali è la continuazione, in negativo, di quella guidata da Malaisi". È il succo di una nota emessa da "Siamo Montecosaro", lista di opposizione rappresentata dai consiglieri Antonio Lazzarini e Giordano Marignani. La prima questione su cui la minoranza bacchetta l’attuale amministrazione riguarda l’acqua pubblica: "A seguito di rilevamenti dell’Arpam, il 2 febbraio 2024 arriva alla richiesta di provvedimenti urgenti da parte dell’Ast all’amministrazione Malaisi di vietare l’utilizzo dell’acqua dei pozzi per le zone vicine all’ex Ipak ed ex Sige, in quanto erano stati rilevati valori di concentrazione della sommatoria Tetracloroetilene e Tricoloroetilene superiori al limite (10ug/l) previsto per le acque destinate al consumo umano.