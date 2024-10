Neve e maltempo, il Passo Gavia chiude (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ponte di Legno, 16 ottobre 2024 – Il Passo Gavia, tra i passi alpini più apprezzati da ciclisti e motociclisti, è stato ufficialmente chiuso in seguito alle condizioni meteorologiche di questi giorni, decisamente avverse. Poco dopo le 14 i tecnici dell’Anas hanno effettuato una ricognizione della strada, salendo dai versanti di Ponte di Legno e Valfurva. Poi è stata abbassata la sbarra di chiusura a Plaghera di Valfurva e a Sant’Apollonia di Ponte di Legno. Il rifugio Bonetta ha chiuso i battenti l’altro ieri sera al termine di una stagione estiva caratterizzata da un avvio ritardato a causa delle abbondanti nevicate. Ilgiorno.it - Neve e maltempo, il Passo Gavia chiude Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ponte di Legno, 16 ottobre 2024 – Il, tra i passi alpini più apprezzati da ciclisti e motociclisti, è stato ufficialmente chiuso in seguito alle condizioni meteorologiche di questi giorni, decisamente avverse. Poco dopo le 14 i tecnici dell’Anas hanno effettuato una ricognizione della strada, salendo dai versanti di Ponte di Legno e Valfurva. Poi è stata abbassata la sbarra di chiusura a Plaghera di Valfurva e a Sant’Apollonia di Ponte di Legno. Il rifugio Bonetta ha chiuso i battenti l’altro ieri sera al termine di una stagione estiva caratterizzata da un avvio ritardato a causa delle abbondanti nevicate.

