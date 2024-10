Dilei.it - Mette Marit, il figlio Marius Borg Høiby nega le accuse di aver aggredito le ex fidanzate

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una storia a dir poco complessa e allarmante, quella didella Principessa ereditaria. Arrestato per la prima volta ad agosto 2024, ha orato con forza d’due sue ex. Una vicenda che si amplia e aggrava per il giovane, accusato ora da altre due donne dopo l’esplosione del caso relativo alla presunta aggressione, fisica e psicologica, ai danni di una 20enne, ritenuta la sua fidanzata, lo scorso 4 agosto 2024. NuoveperSi chiamano Nora Haukland e Juliane Snekkestad le donne che accusanodella Principessa. Vicende che, se comprovate, andrebbero a delineare un profilo preoccupante per il giovane.