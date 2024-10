Mbappé, i tormenti e il giallo svedese. Le accuse dopo una stagione in salita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella giornata di lunedì aveva bollato tutto come ’fake news’ sui social. Ma ieri i media svedesi non sono arretrati, anzi. E il quotidiano Expressen, seguendo quanto sostenuto da un altro giornale svedese, Aftonbladet, ha riportato senza mezze misure che è indagato per stupro. Momenti delicati per Kylian Mbappé, la star del Real. Che dopo mesi non facili sul campo e fuori – ancora campione di Francia col Psg, certo, ma eliminato in semifinale sia in Champions che agli Europei con la Francia prima del passaggio prinicipesco al Real – deve ora fronteggiare pesanti accuse. La stampa svedese non ha dubbi, ma manca una conferma da parte degli inquirenti sull’effettivo coinvolgimento dell’attaccante nel caso di violenza su cui si vuole fare luce. Sport.quotidiano.net - Mbappé, i tormenti e il giallo svedese. Le accuse dopo una stagione in salita Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella giornata di lunedì aveva bollato tutto come ’fake news’ sui social. Ma ieri i media svedesi non sono arretrati, anzi. E il quotidiano Expressen, seguendo quanto sostenuto da un altro giornale, Aftonbladet, ha riportato senza mezze misure che è indagato per stupro. Momenti delicati per Kylian, la star del Real. Chemesi non facili sul campo e fuori – ancora campione di Francia col Psg, certo, ma eliminato in semifinale sia in Champions che agli Europei con la Francia prima del passaggio prinicipesco al Real – deve ora fronteggiare pesanti. La stampanon ha dubbi, ma manca una conferma da parte degli inquirenti sull’effettivo coinvolgimento dell’attaccante nel caso di violenza su cui si vuole fare luce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per la tv svedese TV4 - la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia - Mbappé ha negato le accuse tramite X e le ha definite “notizie false”. Gli ospiti al loro arrivo dovevano riporre i telefoni nelle buste. Dalla Svezia il flusso di notizie si fa di ora in ora più drammatico. Per la tv svedese TV4 la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. secondo la tv svedese TV4 la donna che ha denunciato lo stupro ha fatto il nome di Mbappé, ha indicato Mbappé come ... (Ilnapolista.it)

Per la tv svedese TV4 la donna stuprata ha fatto il nome di Mbappé. Le Parisien rilancia la notizia - Mbappé ha definito fake news il sospetto di stupro Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata un denuncia, non conferma che sia stupro» Dopo la sua visita a Stoccolma, Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro, secondo le informazioni di Expressen. Secondo le informazioni di Expressen, la polizia, nella ricerca di prove, ha sequestrato dei vestiti. (Ilnapolista.it)

Mbappé - la procura svedese conferma l’apertura di un’indagine per stupro - Lo fanno invece i quotidiani Aftonbladet e Expressen, secondo cui sarebbe proprio Mbappé l’autore del presunto stupro, avvenuto in un hotel del centro di Stoccolma nella giornata di giovedì 10 ottobre. . Come si legge nel comunicato, la denuncia è stata presentata da una donna in merito ai fatti accaduti il 10 ottobre nel centro della capitale svedese. (Sportface.it)