ll Rotary Club Perugia Trasimeno in prima linea per la sicurezza stradale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’impegno sui temi della sicurezza stradale del Rotary Club Perugia Trasimeno si è concretizzato anche quest’anno con l’organizzazione di un corso di guida sicura per i giovani studenti delle scuole superiori coinvolgendo in questo caso gli studenti del Liceo Alessi di Perugia . In particolare A Perugiatoday.it - ll Rotary Club Perugia Trasimeno in prima linea per la sicurezza stradale Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’impegno sui temi delladelsi è concretizzato anche quest’anno con l’organizzazione di un corso di guida sicura per i giovani studenti delle scuole superiori coinvolgendo in questo caso gli studenti del Liceo Alessi di. In particolare A

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parco Cola - nuovi giochi grazie al Rotary club - L’incentivo all’utilizzo dei parchi dotati di adeguate attrezzature ha poi effetti anche sul fronte ecologico e sul tema dell’educazione ambientale. Per questo motivo l’Amministrazione comunale, dopo aver indirizzato finanziamenti arrivati dalla Struttura commissariale per il ripristino delle aree verdi, ora ha messo a punto una serie di interventi per ripristinare o introdurre nuove attrezzature ... (Ilrestodelcarlino.it)

Riparte il service di solidarietà del Rotary Club Forlì alla mensa Caritas - Professionisti e manager si metteranno a disposizione, donando una parte del loro tempo, per servire a tavola persone in difficoltà. Riparte così domenica prossima il service di solidarietà a favore della Mensa della Caritas proposto dal Rotary Club Forlì per il quarto anno consecutivo. I soci... (Forlitoday.it)

Rotary Club - in visita il governatore Azzolini - Più in generale il sentimento comune dei rotariani è migliorare le condizioni di vita delle persone, offrendo alle comunità l’opportunità di crescita in ogni ambito. Ha detto il nuovo governatore Alberto Azzolini: "Per quel che riguarda i conflitti mondiali in atto noi dobbiamo essere generatori di ’pace attiva’ cercando di creare armonia ed empatia nelle relazioni interpersonali. (Ilrestodelcarlino.it)