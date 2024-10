F1, Max Verstappen: “Abbiamo modificato la macchina, speriamo di essere competitivi ad Austin” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’insolita pausa di tre settimane post-Singapore sta per finire e la Formula Uno è pronta ad affrontare tre weekend di gara consecutivi oltreoceano tra Texas, Messico e Brasile. Si comincia nei prossimi giorni al COTA di Austin, in cui verrà utilizzato il formato Sprint. Grande attesa per il prosieguo del duello a distanza tra Max Verstappen e Lando Norris nel Mondiale, con l’olandese della Red Bull che deve gestire un vantaggio di 52 punti sull’inglese della McLaren. “Abbiamo avuto alcune settimane di pausa dalle gare, il che ci ha permesso di ritrovare la concentrazione e lavorare intensamente sulle nostre prestazioni in vista del Gran Premio degli Stati Uniti. Abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura per adattarla meglio a questo circuito, quindi vedremo se saremo più competitivi una volta in pista“, dice il campione del mondo in carica alla vigilia di Austin. Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Abbiamo modificato la macchina, speriamo di essere competitivi ad Austin” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’insolita pausa di tre settimane post-Singapore sta per finire e la Formula Uno è pronta ad affrontare tre weekend di gara consecutivi oltreoceano tra Texas, Messico e Brasile. Si comincia nei prossimi giorni al COTA di, in cui verrà utilizzato il formato Sprint. Grande attesa per il prosieguo del duello a distanza tra Maxe Lando Norris nel Mondiale, con l’olandese della Red Bull che deve gestire un vantaggio di 52 punti sull’inglese della McLaren. “avuto alcune settimane di pausa dalle gare, il che ci ha permesso di ritrovare la concentrazione e lavorare intensamente sulle nostre prestazioni in vista del Gran Premio degli Stati Uniti.apportato alcune modifiche alla vettura per adattarla meglio a questo circuito, quindi vedremo se saremo piùuna volta in pista“, dice il campione del mondo in carica alla vigilia di

