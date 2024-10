Calano le case in vendita, ecco i dati città per città (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Da Roma ad Alessandria, da Benevento a Bergamo. Il mercato immobiliare italiano registra un ulteriore calo dell'offerta di abitazioni in vendita (-7%) nel terzo trimestre del 2024, secondo l’ultimo report sullo stock nel segmento della compravendita, elaborato da Idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Dopo una fase di apparente stabilizzazione nei primi sei mesi dell'anno, il periodo estivo ha segnato una nuova e significativa diminuzione dello stock abitativo disponibile, evidenziando una riduzione del 7% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, il calo risulta meno marcato, con un -4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Quotidiano.net - Calano le case in vendita, ecco i dati città per città Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Da Roma ad Alessandria, da Benevento a Bergamo. Il mercato immobiliare italiano registra un ulteriore calo dell'offerta di abitazioni in(-7%) nel terzo trimestre del 2024, secondo l’ultimo report sullo stock nel segmento della compra, elaborato da Idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia. Dopo una fase di apparente stabilizzazione nei primi sei mesi dell'anno, il periodo estivo ha segnato una nuova e significativa diminuzione dello stock abitativo disponibile, evidenziando una riduzione del 7% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, il calo risulta meno marcato, con un -4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

