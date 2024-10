Feedpress.me - Cade dal balcone mentre fa le pulizie, muore una 67enne. E' accaduto nel Barese

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una donna di 67 anni è precipitata dalera impegnata in alcune faccende domestiche ed è morta a causa dei traumi riportati nell’impatto . È successo ad Adelfia, in provincia di Bari, nella tarda mattinata. Gli investigatori non escludono che la donna, che era in casa con il marito di 73 anni, possa avere avuto un infarto. Dopo essere precipitata, la donna è stata soccorsa dal personale