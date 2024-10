Atp Stoccolma 2024: Berrettini eliminato, passa un grande Stricker (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matteo Berrettini esce di scena nell’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. Il tennista romano cade a sorpresa contro Dominic Stricker in due combattuti set. 7-6(6) 6-4 il punteggio a favore dello svizzero, che salva due set point nel tie-break del primo parziale e sfrutta l’unica palla break, e match point, concessa dall’azzurro nel secondo per ottenere la vittoria più prestigiosa della stagione. Vittoria per meritata per l’elvetico, che ha fatto la differenza nei punti vinti sulla seconda di servizio (61% contro il 45% di Berrettini). Prima volta nel 2024 che Stricker mette in fila due vittorie a livello Atp, non succedeva dal 500 di Basilea dello scorso anno. Lo svizzero sta recuperando dai problemi fisici avuti negli scorsi mesi e vale chiaramente di più della classifica attuale, che lo vede fuori dai 300 in 317ª posizione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matteoesce di scena nell’Atp 250 di, in Svezia. Il tennista romano cade a sorpresa contro Dominicin due combattuti set. 7-6(6) 6-4 il punteggio a favore dello svizzero, che salva due set point nel tie-break del primo parziale e sfrutta l’unica palla break, e match point, concessa dall’azzurro nel secondo per ottenere la vittoria più prestigiosa della stagione. Vittoria per meritata per l’elvetico, che ha fatto la differenza nei punti vinti sulla seconda di servizio (61% contro il 45% di). Prima volta nelchemette in fila due vittorie a livello Atp, non succedeva dal 500 di Basilea dello scorso anno. Lo svizzero sta recuperando dai problemi fisici avuti negli scorsi mesi e vale chiaramente di più della classifica attuale, che lo vede fuori dai 300 in 317ª posizione.

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 4-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano si arrende al nextgen svizzero con rimpianti - Serve&volley senza paura dello svizzero, suo il 1° set. 30-15 Errore di rovescio dello svizzero. 40-40 Meraviglioso lob di Stricker dopo la palla corta. 15-0 Prima vincente di Stricker. 0-15 Scappa il dritto in palleggio al romano. 40-A Rispostona di dritto di Stricker, vincente. Non riesce a chiudere Berrettini. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Stricker 6-7(6) 4-6 - secondo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Berrettini-Stricker, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). SECONDO SET – Si salva con il servizio lo svizzero, 2-3. PRIMO SET – Tensione sulla racchetta di Stricker, 5-4. 4-4. SECONDO SET – Non accenna a fermarsi Stricker, 4-5. (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 3-4 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : non si rompe l’egemonia dei servizi - Berrettini pensava avesse fatto due rimbalzi. 30-0 In rete lo slice di Berrettini. 15-0 Ace. 0-1 Tiene la battuta, cancellando 3 chance di break lo svizzero. 5-5 Altra prima, altro punto. 40-A In rete il rovescio di Stricker. 40-0 Sulla riga il rovescio dello svizzero. 15-0 Servizio e contropiede di dritto Berrettini. (Oasport.it)