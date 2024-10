Roghi agricoli consentiti una volta a settimana: l’ordinanza della sindaca Nargi (Di martedì 15 ottobre 2024) A partire da domani, 16 ottobre, l’abbruciamento dei residui vegetali ad Avellino sarà consentito una volta a settimana. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato l’ordinanza attraverso la quale l’ente di Piazza del Popol punta a contemperare la fondamentale necessità di assicurare il Avellinotoday.it - Roghi agricoli consentiti una volta a settimana: l’ordinanza della sindaca Nargi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A partire da domani, 16 ottobre, l’abbruciamento dei residui vegetali ad Avellino sarà consentito una. Il sindaco di Avellino, Laura, ha firmatoattraverso la quale l’ente di Piazza del Popol punta a contemperare la fondamentale necessità di assicurare il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roghi agricoli - pugno duro del sindaco : solo una volta a settimana - Contemporaneamente, il sindaco Nargi sta inoltrando ai primi cittadini di tutti i comuni contermini una richiesta di confronto, nel corso del quale definire una linea condivisa proprio in tema di abbruciamenti agricoli e qualità dell’aria. «Con questo provvedimento – spiega il sindaco di Avellino, Laura Nargi – ci poniamo il duplice obiettivo di proseguire con convinzione sul solco dell’impegno ... (Anteprima24.it)

Settimana del dono - per la prima volta in Cattolica la proiezione di "Seventyfive Bpm" - "La donazione di organi come espressione della coesione sociale". Il titolo dell’evento esprime perfettamente l’idea dalla quale è nato l’incontro, fortemente voluto da Francesco Timpano, ordinario di Politica economica nella Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Il... (Ilpiacenza.it)

C’è una strada a Milano dove una volta a settimana qualcuno suona dal balcone : “Serve a contrastare il degrado” - A Milano, in Via Arqua, c'è un'associazione che combatte il degrado sociale con la musica. L'iniziativa "Musica dalla finestra" è il mezzo attraverso il quale potersi conoscere e socializzare.Continua a leggere . (Fanpage.it)