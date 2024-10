Lanotiziagiornale.it - Persino il Cnel fa a pezzi il governo: con Meloni cresce la povertà assoluta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Laaumenta e la cancellazione del Reddito di cittadinanza mette a rischio i più vulnerabili. A dirlo non è l’opposizione, ma è lo stessoche nega il salario minimo, principale alleato delnella battaglia contro paghe dignitose. Non di certo un nemico dell’esecutivo, ma che dice chiaramente – nella relazione sui servizi pubblici 2024 presentata anche dal presidente Renato Brunetta – che “ladelle famiglie risulta in costante crescita, dal 6,2% nel 2014 all’8,5% del 2023, il che costituisce il principale indicatore di disuguaglianza sociale”. Una riduzione si è registrata nel 2019, con l’introduzione del Reddito di cittadinanza, ma si è fermata tra pandemia e inflazione. Il problema dellariguarda soprattutto le famiglie numerose (20,3%) e le famiglie di stranieri (35,6%).