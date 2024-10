Nobel per la Letteratura, librerie coreane esplose: “Non abbiamo più scorte di Han Kang” (Di martedì 15 ottobre 2024) Nessuno si aspettava che Han Kang vincesse il Nobel per la Letteratura, soprattutto non le librerie. A pochi giorni dalla vittoria in Corea del Sud le librerie sono ancora alla ricerca di scorte. Vendute negli ultimi giorni oltre 500mila copie. Fanpage.it - Nobel per la Letteratura, librerie coreane esplose: “Non abbiamo più scorte di Han Kang” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nessuno si aspettava che Han Kang vincesse ilper la, soprattutto non le. A pochi giorni dalla vittoria in Corea del Sud lesono ancora alla ricerca di. Vendute negli ultimi giorni oltre 500mila copie.

Han Kang e la sorpresa per il Nobel : «Ero a cena con mio figlio». In Corea è assalto a librerie e siti internet - Proprio Kang, in un’intervista telefonica con il comitato del Premio, ha confessato di essere «stupita», tanto quanto lo era il figlio. Uno tsunami letterario. . Nessuno si aspettava che la scrittrice sudcoreana Han Kang vincesse oggi il Nobel per la Letteratura. Sul sito di quella stessa libreria, il romanzo di Han Kang ha monopolizzato le classifiche dei bestseller occupando dalla prima alla ... (Open.online)

Han Kang e la sorpresa per il Nobel : «Ero a cena con mio figlio». In Corea è assalto a librerie e siti internet - Ecco allora che scatta una nuova corsa, quello alle scorte: «Abbiamo già contattato i suoi editori». Il tutto con uno stile «sperimentale» da vera innovatrice. L'articolo Han Kang e la sorpresa per il Nobel: «Ero a cena con mio figlio». Decine e decine di copie di La vegetariana sono comparse su un tavolo, davanti al cartello «Premio Nobel 2024 per la Letteratura». (Open.online)

Nobel - in Corea Sud librerie online in crash dopo annuncio Kang - Poiché non prevedevamo che Han Kang vincesse il premio, non abbiamo scorte dei suoi libri. "Abbiamo ricevuto lamentele dagli utenti: non riuscivano ad accedere al nostro sito e quando lo facevano, le pagine si caricavano lentamente - ha detto all'agenzia di stampa Yonhap un funzionario del Kyobo Book Center -. (Quotidiano.net)