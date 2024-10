Mo: Hezbollah, 'respinta nuova avanzata delle forze di terra israeliane' (Di martedì 15 ottobre 2024) Beirut, 15 ott. (Adnkronos/Dpa) - Hezbollah ha dichiarato di aver bloccato un'avanzata delle truppe di terra israeliane nel sud del Libano. Il gruppo libanese ha precisato che le forze israeliane sono state respinte mentre cercavano di entrare in un villaggio vicino alla città di Marj Ayoun, dove, secondo l'agenzia di stampa statale libanese Nna, ci sono stati anche prolungati bombardamenti israeliani, così come nella vicina Khiam. Marj Ayoun e Kiam si trovano vicino a Nabatieh, principale città e centro commerciale del Libano sud-orientale, dove l'esercito israeliano ha attaccato un mercato durante il fine settimana. Liberoquotidiano.it - Mo: Hezbollah, 'respinta nuova avanzata delle forze di terra israeliane' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Beirut, 15 ott. (Adnkronos/Dpa) -ha dichiarato di aver bloccato un'truppe dinel sud del Libano. Il gruppo libanese ha precisato che lesono state respinte mentre cercavano di entrare in un villaggio vicino alla città di Marj Ayoun, dove, secondo l'agenzia di stampa statale libanese Nna, ci sono stati anche prolungati bombardamenti israeliani, così come nella vicina Khiam. Marj Ayoun e Kiam si trovano vicino a Nabatieh, principale città e centro commerciale del Libano sud-orientale, dove l'esercito israeliano ha attaccato un mercato durante il fine settimana.

