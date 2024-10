Ilrestodelcarlino.it - Manca la continuità. In troppi sottotono

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Ancona non riesce a dareal proprio rendimento e cade a Teramo in quella che è probabilmente la prima prova davvero deludente da inizio stagione. Errori di reparto, altri individuali, una giornata no di diversi biancorossi: sono tante le cause che possono aver portato i dorici a cadere al Bonolis, terza sconfitta di questo campionato. In campo non convince nessuno, meglio degli altri Pecci, subentrato nella ripresa, ma anche Alluci, il più pericoloso sotto la porta avversaria insieme a Belcastro. Per tutti gli altri è una giornata da dimenticare. L’Ancona del primo tempo non è gran che, concede tanto agli avanti avversari, il gol attorno alla mezz’ora ne è la prova con i due trequartisti troppo liberi di fare quello che vogliono, Touré in fase di costruzione e D’Egidio in mezzo all’area.