La Piaga. Un romanzo nell'Universo Barocco di Giuseppe Lapadula (Di martedì 15 ottobre 2024) La Piaga. Un romanzo nell'Universo Barocco. Un'allegoria politica nello spazio profondo Titolo: La Piaga. Un romanzo nell'Universo BaroccoAutore: Giuseppe LapadulaGenere: sci-fi, wierdPrezzo: € 13,47Pagine: 298 Giuseppe Lapadula, chimico dello stato solido a Basilea, ha pubblicato un romanzo di fantascienza incredibile: La Piaga, Un romanzo nell'Universo Barocco. Una storia che nonostante sia ambientata tra il passato e il futuro si rivolge apertamente alla nostra contemporaneità, anche e soprattutto grazie ai minuziosi personaggi che popolano le pagine. La guerra e le tensioni militari svolgono un ruolo fondamentale all'interno della complessa narrazione di Giuseppe Lapadula.

“La Piaga. Un romanzo nell’Universo Barocco” è il folgorante esordio nella fantascienza di Giuseppe Lapadula - La piaga, che rende sterili gli esseri umani, viene vista non solo come una malattia fisica, ma anche come il simbolo e lo specchio del peccato e della corruzione morale. Sinossi ufficiale di “La Piaga” Nel 2600 l’umanità ha imparato a viaggiare tra le stelle. Lapadula riesce a creare un’atmosfera di inquietudine e mistero, mantenendo il lettore in costante tensione. (Lopinionista.it)