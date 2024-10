La frana che fa paura, chiusi alcuni sentieri del San Martino (Di martedì 15 ottobre 2024) I sentieri del San Martino tornano a essere chiusi per ragioni di sicurezza. Per la sua stessa natura, infatti, nella lunga storia della città di lecco si sono rese necessarie delle contromisure per evitare tragedie come quella che il 23 febbraio 1969 costò la vita a sette persone in via Stelvio Quicomo.it - La frana che fa paura, chiusi alcuni sentieri del San Martino Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Idel Santornano a essereper ragioni di sicurezza. Per la sua stessa natura, infatti, nella lunga storia della città di lecco si sono rese necessarie delle contromisure per evitare tragedie come quella che il 23 febbraio 1969 costò la vita a sette persone in via Stelvio

Allarme San Martino : chiusi i sentieri per i Pizzetti - vallo paramassi e falesie - . Lecco, 14 ottobre 2024 - Il monte San Martino torna a far paura. A questo collegamento il provvedimento. La tragedia La fragilità del San Martino è impressa nella mente dei lecchesi dal 23 febbraio 1969, quando una frana travolse una casa, la Casa del Sole, uccidendo sette persone: le piccole Palma e Eleonora Carpino di 11 e 13 anni, Antonio Aceto di 36, Francesca Ierardi di 25, Bernardo ... (Ilgiorno.it)

