Incubo prove invalsi Matematica e italiano Pisa in controtendenza Gli studenti? Migliorati

Pisa Da anni ormai si discute circa il rendimento degli studenti italiani alle prove invalsi e non solo. Negli ultimi anni infatti i dati circa i risultati delle prove hanno evidenziato una situazione alquanto drammatica, non è però dello stesso parere la vicepreside del liceo classico di Pisa Galileo Galilei Antonietta Pisano. "Non credo a questo tipo di indagini, non credo che delle prove parziali come le invalsi possano determinare il grado di formazione degli studenti - ha affermato Pisano che è docente di italiano al liceo classico Galilei - Sono d'accordo sul fatto che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una perdita di competenze da parte degli studenti, tuttavia io credo che più che di perdita di competenze si dovrebbe parlare di una trasformazione delle abilità degli studenti> ha aggiunto Pisano.

