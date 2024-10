I talebani vietano ai media di pubblicare immagini di esseri viventi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regime dei talebani ha annunciato che introdurrà una legge che vieterà ai media afghani di pubblicare foto e immagini di qualsiasi essere vivente, comprese persone e animali. Il divieto di riprodurre le facce degli esseri umani nell’arte e nella cultura islamica ha a che fare in parte con l’idea che la religione proibisca l’idolatria e in parte con la convinzione che anche la sola raffigurazione delle cose viventi sostituisca il potere creativo che spetta solo a Dio: la decisione di estendere il divieto di riproduzione ai media deriva dalla rigida interpretazione della sharia, che con una definizione un po’ approssimativa viene spesso definita come “legge islamica” e i talebani hanno imposto nella sua forma più radicale. Metropolitanmagazine.it - I talebani vietano ai media di pubblicare immagini di esseri viventi Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regime deiha annunciato che introdurrà una legge che vieterà aiafghani difoto edi qualsiasi essere vivente, comprese persone e animali. Il divieto di riprodurre le facce degliumani nell’arte e nella cultura islamica ha a che fare in parte con l’idea che la religione proibisca l’idolatria e in parte con la convinzione che anche la sola raffigurazione delle cosesostituisca il potere creativo che spetta solo a Dio: la decisione di estendere il divieto di riproduzione aideriva dalla rigida interpretazione della sharia, che con una definizione un po’ approssimativa viene spesso definita come “legge islamica” e ihanno imposto nella sua forma più radicale.

