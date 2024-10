Germania-Olanda Nagelsmann | Oggi un grande passo in avanti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “è stato un. Abbiamo fatto bene e non abbiamo concesso molto. Abbiamo assolutamente meritato di vincere”. Lo ha detto il Ct della, Juliandopo la vittoria per 1-0 contro l’nel girone A3 di Nations League. Decisiva la rete di Jamie Leweling: “Non mi aspettavo che giocasse così bene. Ha gestito bene molte situazioni critiche. Per lui è stata una sorpresa essere nell’11 titolare”. Promosso anche Oliver Baumann: “Ha fatto molto bene anche con la palla. Ha giocato davvero bene”. Mancano due partite prima dei quarti di finale: “Abbiamo l’ambizione di vincerle. C’è una bella atmosfera nello spogliatoio, tutti vogliono ottenere i tre punti”.: “unin” SportFace.