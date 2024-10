È esploso Manutenzione all’impianto di riscaldamento poi la tragedia | muore l’idraulico

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha colpito Gallipoli, dove Fernando Coletta, un idraulico di 62 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’episodio, avvenuto il 14 ottobre 2024, ha scosso la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Fernando Coletta, originario di Racale, stava effettuando lavori dipresso un impianto termoidraulico quando, secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da una violenta deflagrazione, probabilmente di un boiler. Siamo in una casa di campagna in contrada Masseria Bianca, nei pressi di Gallipoli. >> Scomparsa del 16enne Luca Ziliani, prima svolta sul caso: dove lo hanno visto I dettagli esatti dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma sembra che un malfunzionamento dell’attrezzatura utilizzata abbia causato l’esplosione.