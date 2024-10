Agi.it - Al tramonto caccia alla cometa del secolo

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - La 'del' continua a dare spettacolo nei tramonti autunnali, e a scatenare laa occhio nudo del suo passaggio nel cielo. LaC/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas). Laha raggiunto la minima distanza dTerra il 12 ottobre scorso, e sebbene la sua luminosità sia in diminuzione a causa del progressivo allontanamento del Sole (si stima una magnitudine pari a 3), è possibile fotografarla.  "Basta osservare il cielo in direzione ovest - spiega all'AGI l'astrofotografo siciliano Dario Giannobile, che aveva ripreso ladi Neanderthal sui crateri dell'Etna e ha 'catturato' Atlas sul borgo di Palazzolo Acreide in Sicilia - e identificare i due astri più brillanti ovvero Venere e la stella Acturus. Lasi troverà esattamente a meta' tra i due oggetti celesti. Sarà possibile apprezzarne le caratteristiche principali ovvero la chioma e la coda.