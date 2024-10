Ranking Wta: Swiatek leader ma Sabalenka a un passo, Paolini sesta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open" la bielorussa è a 69 punti dalla vetta ROMA - Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, Aryna Sabalenka rafforza la seconda posizione nel Ranking Wta e ora è vicinissima alla leader Iga Swiatek. Le due, infatti, sono separate d Ilgiornaleditalia.it - Ranking Wta: Swiatek leader ma Sabalenka a un passo, Paolini sesta Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open" la bielorussa è a 69 punti dalla vetta ROMA - Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, Arynarafforza la seconda posizione nelWta e ora è vicinissima allaIga. Le due, infatti, sono separate d

Ranking Wta aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024 : Paolini 6° - Sabalenka tallona Swiatek - 785 punti Aryna Sabalenka 9. In terza posizione Coco Gauff, che supera anche Jessica Pegula. Il nuovo ranking Wta aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024, al termine dell’appuntamento di Wuhan. 973 (+1) Jessica Pegula 5. 785 (-1) Elena Rybakina 5. 430 Emma Navarro 3. 716 Coco Gauff 5. Lucia Bronzetti 849 (+7) 90. (Sportface.it)

Ranking WTA (14 ottobre 2024) : Jasmine Paolini n.6 - Sabalenka si avvicina al primato di Swiatek - Un primato in discussione. Iga Swiatek 9785 2. Giorgia Pedone 352205. Martina Trevisan 558159. Questo riscontro ha delle conseguenze nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale. La bielorussa si è confermata a Wuhan giocatrice molto incisiva sul cemento. Nicole Fossa Huergo 189345. Jasmine Paolini 532350. (Oasport.it)

WTA Wuhan - Aryna Sabalenka trionfa battendo Zheng in un match drammatico - vetta del ranking più vicina - Zheng paga una mancata precisione con la prima di servizio, che riesce a mettere in campo soltanto il 42% delle occasioni. Ma Zheng ha un ultimo sussulto nel quarto gioco, recuperando uno dei due break e andando a tanto così da riequilibrare la frazione nel sesto gioco; Sabalenka però si trova bene sul servizio avversario, nuovo break nel settimo gioco che va a servire per il match. (Oasport.it)