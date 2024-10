Grande Fratello, confronto tra Prestes e Lorenzo Spolverato: “Non sono pronto” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle ultime ore, più precisamente durante la festa a tema anni ’80, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono riavvicinati per parlare delle loro emozioni. La modella ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da lui, mentre quest’ultimo ha cercato di giustificare il suo comportamento al Grande Fratello confessando di riservare un posto speciale nel suo cuore per lei. Helena spiega a Lorenzo perché aveva deciso di allontanarsi da lui: “Per me non esiste la parola scegliere, per questo sono stata diretta con te“. Inoltre, ammette che, a causa della rabbia per alcuni suoi atteggiamenti, ha deciso di chiudere il loro rapporto. Lorenzo cerca di giustificare il suo comportamento dicendo: “Che tu ci creda o no, io sono un uomo libero”, ma ha anche confessato di riservare un posto speciale nel suo cuore per Helena: “Tu sei diversa”, ha aggiunto. Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, confronto tra Prestes e Lorenzo Spolverato: “Non sono pronto” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle ultime ore, più precisamente durante la festa a tema anni ’80, Helenasiriavvicinati per parlare delle loro emozioni. La modella ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da lui, mentre quest’ultimo ha cercato di giustificare il suo comportamento alconfessando di riservare un posto speciale nel suo cuore per lei. Helena spiega aperché aveva deciso di allontanarsi da lui: “Per me non esiste la parola scegliere, per questostata diretta con te“. Inoltre, ammette che, a causa della rabbia per alcuni suoi atteggiamenti, ha deciso di chiudere il loro rapporto.cerca di giustificare il suo comportamento dicendo: “Che tu ci creda o no, ioun uomo libero”, ma ha anche confessato di riservare un posto speciale nel suo cuore per Helena: “Tu sei diversa”, ha aggiunto.

