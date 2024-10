Tg24.sky.it - Genova, furgone si schianta in A10: un morto e un ferito

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. Uno dei due è, l'altro è rimasto gravemente. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori, in volo anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica. Traffico bloccato in direzioneL'uomo che ha perso la vita aveva 30 anni. Insieme a lui viaggiava un connazionale, rimasto gravementee trasportato in codice rosso al San Martino dicon l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Entrambi, nell'impatto, sono stati proiettati fuori dal finestrino del conducente.