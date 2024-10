Calcio in lutto: chi erano i tre tifosi del Foggia morti in un incidente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano tornando da Potenza dopo aver visto il Foggia i tre tifosi morti in un incidente. Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica Una trasferta che si trasforma in tragedia. Foggia piange Gaetano, Michele e Samuele, tre giovanissimi tifosi dei sanniti che hanno perso la vita in un incidente automobilistico. Le vittime, di cui due minorenni, avevano lasciato da poco lo stadio di Potenza per tornare a casa dopo l’1-1 della propria squadra. La curva del Foggia (Lapresse) – cityrumors.itI tre si trovavano sulla statale Potenza-Melfi, quando per motivi ancora da accertare, la vettura si è andata a scontrare con un minivan che proveniva dal senso opposto. A bordo c’era un altro tifoso sannita. Per le vittime non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso. Cityrumors.it - Calcio in lutto: chi erano i tre tifosi del Foggia morti in un incidente Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano tornando da Potenza dopo aver visto ili trein un. Aperta un’indagine per ricostruire la dinamica Una trasferta che si trasforma in tragedia.piange Gaetano, Michele e Samuele, tre giovanissimidei sanniti che hanno perso la vita in unautomobilistico. Le vittime, di cui due minorenni, avevano lasciato da poco lo stadio di Potenza per tornare a casa dopo l’1-1 della propria squadra. La curva del(Lapresse) – cityrumors.itI tre si trovavano sulla statale Potenza-Melfi, quando per motivi ancora da accertare, la vettura si è andata a scontrare con un minivan che proveniva dal senso opposto. A bordo c’era un altro tifoso sannita. Per le vittime non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso.

