Serie B Blacks per il poker, l’OraSì per l’impresa (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Nulla è impossibile’ recita un famoso detto e con questo mantra in testa, l’OraSì si presenta nell’inferno del PalaMacchia, dove alle 18 affronterà la Pielle Livorno, una delle squadre più forti di tutta la B Nazionale. I toscani sono a punteggio pieno e vantano un roster incredibile, formato da tanti giocatori protagonisti anche in A2. Stasera inoltre debutterà il bulgaro Zahariev, tiratore di grandissimo livello, assente nelle prime tre partite, che allungherà a dieci le rotazioni. Attenzione però a dare l’OraSì spacciata in partenza, perché anche a Ruvo di Puglia doveva arrivare una pesante sconfitta e invece il match è stato in equilibrio fino all’ultimo. Sport.quotidiano.net - Serie B Blacks per il poker, l’OraSì per l’impresa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Nulla è impossibile’ recita un famoso detto e con questo mantra in testa,si presenta nell’inferno del PalaMacchia, dove alle 18 affronterà la Pielle Livorno, una delle squadre più forti di tutta la B Nazionale. I toscani sono a punteggio pieno e vantano un roster incredibile, formato da tanti giocatori protagonisti anche in A2. Stasera inoltre debutterà il bulgaro Zahariev, tiratore di grandissimo livello, assente nelle prime tre partite, che allungherà a dieci le rotazioni. Attenzione però a darespacciata in partenza, perché anche a Ruvo di Puglia doveva arrivare una pesante sconfitta e invece il match è stato in equilibrio fino all’ultimo.

