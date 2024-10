Velvetmag.it - Gli hobby fuori dal comune del Principe George

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo in ordine di successione al trono inglese, ilcoltiva due nuoviche sembrerebbero essere piuttostodal, soprattutto se si pensa alla sua giovane età . Il, primogenito di Kate Middleton e William d’Inghilterra, è il secondo in ordine di successione al trono dopo il padre. In quanto tale, il principino undicenne conduce, sicuramente, una vita diversa rispetto a molti suoi coetanei. E benché i genitori abbiano ammesso più volte di voler permettere ai loro figli di vivere la loro giovane età nel modo più ‘normale‘ possibile, il suo rango lo ‘costringe’ ad avere certi oneri e certi inevitabili privilegi. Tra questi la possibilità di poter avere piùdel previsto. E se già il piccolosi dedica ai corsi di chitarra, tennis e calcio, ai suoi passatempi se ne aggiungono altri più avventurosi.