Bystronic chiude due sedi a Milano licenziamento via mail per 150 dipendenti

(Di domenica 13 ottobre 2024) La multinazionale svizzeraha scelto la via che porta ai licenziamenti e alla chiusura: nel mirino le duealle porte di, a San Giuliano e a Fizzonasco, dove lavorano 150fra impiegati e operai. Lo stop alle attività è stato comunicato tramite una Pec. Cos’èè un’eccellenza che opera nella progettazione e nella produzione di macchine per l’automazione industriale. Ha 3.000in 40sparse per il mondo. Nei capannoni di San Giuliano e Fizzonasco,effettua una serie di lavorazioni che vanno dal taglio laser del metallo alla personalizzazione di scaffalature industriali robotizzate.