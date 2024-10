Perugia, al Curi l’esame Virtus Entella: "Banco di prova per capire il nostro ruolo" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un Banco di prova per capire quale potrà essere il ruolo del Perugia in questo campionato. Alessandro Formisano inquadra così la partita di oggi al Curi contro la Virtus Entella. I biancorossi arrivano dal successo con la Lucchese, hanno l’opportunità della doppia sfida casalinga per cercare di colmare il gap con le squadre avanti in classifica. "Affrotiamo una squadra solida che ha mantenuto l’organico della passata stagione e lo ha integrato con giocatori di valore, è una squadra che sa cosa fare, l’ho anche vista dal vivo, è un gruppo importante sia nei singoli che nel collettivo – spiega l’allenatore – . Per noi è un Banco di prova importantissimo, dobbiamo dimostrare che possiamo tenere botta contro queste squadre come abbiamo fatto a Pescara. I punti di distacco dalle prime sono evidenti e questa gara può metterci alla prova. Sport.quotidiano.net - Perugia, al Curi l’esame Virtus Entella: "Banco di prova per capire il nostro ruolo" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Undiperquale potrà essere ildelin questo campionato. Alessandro Formisano inquadra così la partita di oggi alcontro la. I biancorossi arrivano dal successo con la Lucchese, hanno l’opportunità della doppia sfida casalinga per cercare di colmare il gap con le squadre avanti in classifica. "Affrotiamo una squadra solida che ha mantenuto l’organico della passata stagione e lo ha integrato con giocatori di valore, è una squadra che sa cosa fare, l’ho anche vista dal vivo, è un gruppo importante sia nei singoli che nel collettivo – spiega l’allenatore – . Per noi è undiimportantissimo, dobbiamo dimostrare che possiamo tenere botta contro queste squadre come abbiamo fatto a Pescara. I punti di distacco dalle prime sono evidenti e questa gara può metterci alla

