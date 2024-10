Maltempo a Bergamo: «È caduta più pioggia della tempesta Vaia» (Di sabato 12 ottobre 2024) I METEOROLOGI. Gli esperti di 3BMeteo confrontano i due eventi. E sull’autunno freddo dicono: «È un inizio vecchio stile». Ecodibergamo.it - Maltempo a Bergamo: «È caduta più pioggia della tempesta Vaia» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I METEOROLOGI. Gli esperti di 3BMeteo confrontano i due eventi. E sull’autunno freddo dicono: «È un inizio vecchio stile».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nembro - dopo il maltempo riaperta la rampa di accesso alla statale della Val Seriana per chi viene da Bergamo - Per automobilisti e motociclisti la raccomandazione è quella di prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale, modificata per la messa in sicurezza della strada. . Nembro. Completamente rientrata, dunque, l’emergenza post maltempo che aveva costretto alla chiusura della strada e a una serie di controlli tecnici che garantissero la ristabilita percorribilità in sicurezza. (Bergamonews.it)

Maltempo a Bergamo : sottopasso della stazione ancora chiuso - allagamenti in Città Alta - Foto - IN TEMPO REALE. Un albero è caduto nel camminamento del sottopasso della stazione di Bergamo nella mattinata di giovedì 10 ottobre. La situazione aggiornata in tempo reale in città. (Ecodibergamo.it)

Maltempo a Bergamo e provincia : frane - fiumi in piena e ponti chiusi. Scuole chiuse - . Il ponte sul Serio rischiava di essere chiuso già martedì sera, se il livello dell’acqua fosse salito di altri 190 mm. Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Una frana è caduta anche a Gorno e sta bloccando la provinciale. (Ilgiorno.it)