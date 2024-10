Lortica.it - L’Arte di Ascoltare

(Di sabato 12 ottobre 2024) “ In un mondo in cui tutto sembra correre troppo veloce, l’ascolto è diventato una rarità. Spesso siamo troppo impegnati a parlare, a spiegare, a far valere la nostra opinione, dimenticando che una delle forme più profonde di comunicazione risiede nel saper. Non si tratta solo di udire le parole che vengono pronunciate, ma di percepire tutto ciò che non viene detto: i silenzi che parlano, i toni che cambiano, le emozioni che si celano dietro ogni frase.veramente è un’arte, e come tutte le arti, richiede pazienza, presenza e soprattutto intenzione. Non è qualcosa che possiamo fare distrattamente, con la mente altrove. Chi si sente davvero ascoltato si sente anche compreso, accolto, quasi protetto. E spesso, il solo atto dicon attenzione può alleviare un peso, può creare connessioni profonde, può abbattere quei muri che sembravano insormontabili.