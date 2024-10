Ercolano, Carabinieri scovano un’altra piazza di spaccio (Di sabato 12 ottobre 2024) A pochi giorni dagli arresti i Carabinieri hanno azzerato un’altra piazza di spaccio Siamo a Ercolano e la zona è pressoché la stessa che ha visto arrestate 21 persone su disposizione dell’autorità giudiziaria. I Carabinieri della locale tenenza sanno che a via Trentola c’è un via vai sospetto di giovanissimi e organizzano un servizio anti-droga.Obbiettivo un portone in particolare, quello al civico 54. In quel palazzo c’è E.M. 25enne sottoposto agli arresti domiciliari. Quale migliore occasione per entrare nel portone ed osservare senza destare sospetti? I Carabinieri notano la predisposizione di un architettato marchingegno realizzato ad hoc per facilitare la cessione dello stupefacente. Puntomagazine.it - Ercolano, Carabinieri scovano un’altra piazza di spaccio Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A pochi giorni dagli arresti ihanno azzeratodiSiamo ae la zona è pressoché la stessa che ha visto arrestate 21 persone su disposizione dell’autorità giudiziaria. Idella locale tenenza sanno che a via Trentola c’è un via vai sospetto di giovanissimi e organizzano un servizio anti-droga.Obbiettivo un portone in particolare, quello al civico 54. In quel palazzo c’è E.M. 25enne sottoposto agli arresti domiciliari. Quale migliore occasione per entrare nel portone ed osservare senza destare sospetti? Inotano la predisposizione di un architettato marchingegno realizzato ad hoc per facilitare la cessione dello stupefacente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ercolano : Positivo all’alcol test e in auto le medicine illegali. Carabinieri arrestano 43enne - /L. Non solo farmaci ma anche droga. Sequestrati infine 60 pacchetti di sigarette di contrabbando. Protagonista dell’incidente un 43enne incensurato del posto. L’uomo – a bordo di una Fiat Doblò – é risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,09 gr. Un 43enne di Ercolano arrestato per guida in stato di ebbrezza, detenzione di sostanze stupefacenti e contrabbando di ... (Puntomagazine.it)

Ercolano - maxi-operazione all’alba dei carabinieri : arrestate 21 persone per traffico di droga - Operazione anti-droga in provincia di Napoli. Gli arresti principali ad Ercolano. . Ercolano, maxi-operazione dei carabinieri: 21 arresti per traffico di droga Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, i militari dell’Arma hanno arrestato 14 persone e ristretto altre […] L'articolo Ercolano, maxi-operazione all’alba dei carabinieri: arrestate 21 persone per traffico di droga sembra ... (Teleclubitalia.it)

Rissa in spiaggia a Ercolano - il video sui social. Carabinieri denunciano 3 ragazzi - Comunicato stampa Carabinieri prov. . La rissa in spiaggia a Ercolano aveva fatto il giro del web con tanto di video, i ragazzi hanno 16,17 e 21 anni Ci riferiamo alla vicenda avvenuta lo scorso 6 agosto nella spiaggia libera. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il più grande – insieme ad altre persone in corso di identificazione – sarebbe stato aggredito dai minori generando una ... (Puntomagazine.it)

Ercolano - rissa in spiaggia : indagano i Carabinieri - Sul posto non c’era più nessuno ma i militari stanno ricostruendo la vicenda per identificare i responsabili. Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti sulla spiaggia libera in via Marittima, per una segnalazione di una rissa tra diverse persone. (Anteprima24.it)