Iltempo.it - Dockers x Transnomadica torna con una nuova collezione dual gender

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dal suo debutto nel 2022, l'attesacapsule collection che esplora le origini del khaki “In un mondo dominato dall'eccesso e dall'eccentricità, la semplicità - unita a qualità e utilità - rappresenta davvero il massimo della raffinatezza” ha dichiarato Maurizio Donadi. “Con un'estetica disarmante, questa collaborazione tra® eesalta l'indiviità e il comfort”. “Questa collaborazione si contraddistingue per un'enfasi condivisa sull'artigianalità e sullo stile senza tempo” ha dichiarato Nic Rendic, Global Creative Director di®. “Siamo tutti impegnati nell'innovare lo stile classico e per questo amiamo il modo in cui questacombina eredità e tendenze contemporanee”. Tutti conosciamo il khaki come simbolo di stile essenziale e sobrio, ma le sue origini risalgono all'abbigliamento militare.