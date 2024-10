Chiude lo stabilimento Elic di Frontanafredda: dipendenti trasferiti a Verona (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo stabilimento Elic di Fontanafredda Chiuderà. L'annuncio arriva dai vertici del gruppo Ferroli che ha scelto di trasferire parte della produzione a Verona dove è presente la sede ufficiale dell'azienda. I sindacati come risposta hanno deciso di scioperare davanti alla sede di Confindustria Pordenonetoday.it - Chiude lo stabilimento Elic di Frontanafredda: dipendenti trasferiti a Verona Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lodi Fontanafreddarà. L'annuncio arriva dai vertici del gruppo Ferroli che ha scelto di trasferire parte della produzione adove è presente la sede ufficiale dell'azienda. I sindacati come risposta hanno deciso di scioperare davanti alla sede di Confindustria

