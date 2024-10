Bergamo, nelle valli case isolate. I fiumi restano osservati speciale (Di sabato 12 ottobre 2024) La quiete dopo la tempesta. Dopo il nubifragio di giovedì, la Bergamasca cerca di tornare alla normalità. Ma sono ancora molte le criticità e i disagi, soprattutto in provincia, provocati dal maltempo. I fiumi Serio e Brembo sorvegliati speciali. Diverse le realtà che sono rimaste isolate a causa di frane e smottamenti. In Valle Brembana non sono raggiungibili in auto le località di Catremerio di Brembilla, Pamparato di Zogno e Pradazzo di Costa Serina, per un totale di una sessantina di abitanti. In Valle Imagna, sono off-limits le frazioni di Gromlongo e Barca di Berbenno, per una trentina di abitanti. restano le criticità a Chignolo di Oneta (i 100 abitanti sono isolati), e a Chignolo di Rota d’Imagna. A Castione della Presolana per una frana una quarantina di persone possono raggiungere le loro case solo a piedi. Ilgiorno.it - Bergamo, nelle valli case isolate. I fiumi restano osservati speciale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La quiete dopo la tempesta. Dopo il nubifragio di giovedì, la Bergamasca cerca di tornare alla normalità. Ma sono ancora molte le criticità e i disagi, soprattutto in provincia, provocati dal maltempo. ISerio e Brembo sorvegliati speciali. Diverse le realtà che sono rimastea causa di frane e smottamenti. In Valle Brembana non sono raggiungibili in auto le località di Catremerio di Brembilla, Pamparato di Zogno e Pradazzo di Costa Serina, per un totale di una sessantina di abitanti. In Valle Imagna, sono off-limits le frazioni di Gromlongo e Barca di Berbenno, per una trentina di abitanti.le criticità a Chignolo di Oneta (i 100 abitanti sono isolati), e a Chignolo di Rota d’Imagna. A Castione della Presolana per una frana una quarantina di persone possono raggiungere le lorosolo a piedi.

