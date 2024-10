Lettera43.it - Rozzano, 31enne ucciso a coltellate: si cerca il colpevole

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a, comune dell’hinterland milanese, un uomo di 31 anni, Manuel Mastrapasqua, è stato trovato agonizzante alla fermata del bus in viale Romagna con diverse ferite da arma da taglio, di cui una al torace che si è rivelata fatale. L’uomo, incensurato e residente in zona, è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri poco prima delle tre di notte. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Humanitas, Mastrapasqua è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’indagine sull’omicidio e le polemiche sulla sicurezza aLe forze dell’ordine stannondo di ricostruire quanto accaduto. La vittima, che lavorava in un supermercato a Milano e abitava a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione, stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno serale.