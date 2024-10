Lazio, la UEFA sanziona così la squadra biancoceleste dopo il match contro il Nizza. Il comunicato UFFICIALE (Di venerdì 11 ottobre 2024) La UEFA ha deciso di sanzionare duramente la società capitolina dopo i fatti accaduti durante Lazio Nizza La UEFA ha deciso di sanzionare la Lazio per i presunti fatti avvenuti nel corso di Lazio-Nizza. Puniti alcuni atteggiamenti, rilevati attraverso gli ispettori e i direttore di gara, da parte del pubblico biancoceleste. I dettagli. comunicato – Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di controllo, Etica Calcionews24.com - Lazio, la UEFA sanziona così la squadra biancoceleste dopo il match contro il Nizza. Il comunicato UFFICIALE Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laha deciso dire duramente la società capitolinai fatti accaduti duranteLaha deciso dire laper i presunti fatti avvenuti nel corso di. Puniti alcuni atteggiamenti, rilevati attraverso gli ispettori e i direttore di gara, da parte del pubblico. I dettagli.– Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato dillo, Etica

Lazio punita dalla Uefa : provvedimento contro i biancocelesti per cori razzisti contro il Nizza - Comminato inoltre un altro turno a porte chiuse, sanzione però in questo caso sospesa per un anno. Cori razzisti e discriminatori durante Lazio-Nizza: la Lazio chiude i settori 48 e 49 della Curva Nord per la prossima partita dei biancocelesti in Europa League il 7 novembre contro il Porto. Continua a leggere . (Fanpage.it)

