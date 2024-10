“È necessario capire cos’è realmente in discussione con il cambiamento climatico” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. “Il jazz? A qualcuno piace caldo”, ma il clima un po’ meno. Dal classico di Billy Wilder del 1959 con Marilyn Monroe, il jazz e il cinema affiancano la narrazione scientifica sul cambiamento climatico di Stefano Caserini in “A qualcuno piace caldo 2024”, una conferenza-spettacolo presentata giovedì 10 ottobre al Pala SDF – NXT in Piazzale degli Alpini, nell’ambito degli eventi di BergamoScienza. Caserini, professore associato all’Università di Parma, impegnato in attività di ricerca e consulenza nel settore dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici, accompagna il suo racconto scientifico con immagini e animazioni video, spezzoni di film e brani musicali, per comprendere a fondo la complessità e l’impellente attualità della questione climatica, che riguarda il singolo e la collettività, sia da un punto di vista scientifico che etico. Bergamonews.it - “È necessario capire cos’è realmente in discussione con il cambiamento climatico” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. “Il jazz? A qualcuno piace caldo”, ma il clima un po’ meno. Dal classico di Billy Wilder del 1959 con Marilyn Monroe, il jazz e il cinema affiancano la narrazione scientifica suldi Stefano Caserini in “A qualcuno piace caldo 2024”, una conferenza-spettacolo presentata giovedì 10 ottobre al Pala SDF – NXT in Piazzale degli Alpini, nell’ambito degli eventi di BergamoScienza. Caserini, professore associato all’Università di Parma, impegnato in attività di ricerca e consulenza nel settore dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici, accompagna il suo racconto scientifico con immagini e animazioni video, spezzoni di film e brani musicali, per comprendere a fondo la complessità e l’impellente attualità della questione climatica, che riguarda il singolo e la collettività, sia da un punto di vista scientifico che etico.

