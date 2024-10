Artie 5ive, il video della campagna di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il rapper Artie 5ive e il Signor Giancarlo sono protagonisti della campagna di lancio italiana di Call of Duty: Black Ops 6 Il rapper Artie 5ive e il Signor Giancarlo sono protagonisti della campagna di lancio italiana di Call of Duty: Black Ops 6. Le atmosfere oscure e paranoiche di Black Ops 6 in un video che vede protagonisti uno dei nomi di spicco del nuovo rap italiano e un’icona della TV anni ’90, periodo in cui è ambientata la campagna del gioco. Il brand milanese Dolly Noire ha creato una capsule collection in edizione limitata ispirata al gioco, unendo lo stile urban e l’immaginario di Black Ops. Per il lancio di Call Of Duty®: Black Ops 6 (PEGI 18), previsto per il prossimo 25 ottobre, Call of Duty ha rilasciato Caccia alla verità , un video ideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano. .com - Artie 5ive, il video della campagna di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il rappere il Signor Giancarlo sono protagonistidiitaliana diofOps 6 Il rappere il Signor Giancarlo sono protagonistidiitaliana diofOps 6. Le atmosfere oscure e paranoiche diOps 6 in unche vede protagonisti uno dei nomi di spicco del nuovo rap italiano e un’iconaTV anni ’90, periodo in cui è ambientata ladel gioco. Il brand milanese Dolly Noire ha creato una capsule collection in edizione limitata ispirata al gioco, unendo lo stile urban e l’immaginario diOps. Per ildiOf®:Ops 6 (PEGI 18), previsto per il prossimo 25 ottobre,ofha rilasciato Caccia alla verità , unideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Artie 5ive per Call of Duty Black Ops 6 - c’è anche una linea streetwear - Collaborazione con Dolly Noire, brand milanese di streetwear, che ispirandosi all'estetica del gioco ha realizzato una capsule collection in edizione limitata da 1991 pezzi In occasione dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 6, prevista per il 25 ottobre, Call of Duty ha presentato "Caccia alla verità ", un video promozionale pensato appositamente per il pubblico […]. (Sbircialanotizia.it)

Artie 5ive per Call of Duty Black Ops 6 - c’è anche una linea streetwear - (Adnkronos) – In occasione dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 6, prevista per il 25 ottobre, Call of Duty ha presentato "Caccia alla verità ", un video promozionale pensato appositamente per il pubblico italiano. Il cortometraggio vede protagonisti due figure apparentemente inconciliabili: il rapper Artie 5ive, astro nascente della scena urban italiana, e il Signor […]. (Periodicodaily.com)

Call of Duty : Black Ops 6 - il nuovo video in italiano con Artie 5ive ed il Signor Giancarlo - Call of Duty ha affidato la produzione del video a Plasma e la regia a Gianluigi Carella, regista italiano in grande ascesa basato a Los Angeles. Per il lancio di Call of Duty: Black Ops 6, previsto per il 25 ottobre, Call of Duty ha rilasciato Caccia alla verità , un video ideato e realizzato per la community locale e il pubblico italiano. (Game-experience.it)